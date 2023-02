Autonomia: Napoli, follia 20 assessori al commercio estero

(ANSA) - ROMA, 03 FEB - "Ogni Regione tratta separatamente con l'Unione europea sul turismo o sul commercio estero? E ogni Regione sviluppa la propria politica energetica? Questi sono alcuni dei contenuti del ddl Calderoli sull'autonomia differenziata. Bastano già solo questi punti per dire che siamo di fronte a un attacco di follia". Lo dichiara Osvaldo Napoli, della segreteria nazionale di Azione.

"Ma si può immaginare un assessore lombardo o piemontese che va all'estero per pubblicizzare una vacanza a Milano o a Torino? Ma chi mai verrebbe in Italia senza recarsi a Venezia, Napoli, Firenze o Roma? L'Italia che ragiona, da Nord a Sud, scenderà in strada non appena un simile progetto sarà portato in Parlamento.

E il ministro Calderoli ha anche il coraggio di minacciare la querela contro chiunque dica che il suo progetto spacca l'Italia? Ha ragione Calderoli, non la spacca ma più efficacemente la polverizza. Si tornerebbe agli staterelli del primo Rinascimento. Altro che Nazione!". (ANSA).