Artigiancassa, rafforziamo il ruolo al fianco delle Pmi

(ANSA) - ROMA, 03 FEB - Artigiancassa, banca di riferimento delle piccole e medie imprese controllata da Bnl Bnp Paribas e partecipata dalle Confederazioni Nazionali dell'artigianato, ha tracciato - con i rappresentanti dei canali associativi, dei Confidi, dei partner territoriali e degli azionisti - la strategia 2023 che vedrà la Banca impegnata nel conseguimento degli obiettivi del piano industriale 2021-2025. All'incontro "Artigiancassa Roadshow. Ascolta, Condividi, Realizza", informa una nota, "sono stati presentati i due pillar del piano industriale: la nuova offerta di credito diretto per supportare le esigenze di liquidità e i progetti di investimento della piccola imprenditoria e il servizio di consulenza Advisory sui bandi agevolativi attivati con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza".

"In questi due anni - afferma Ferrer Vannetti, presidente Artigiancassa - abbiamo lavorato per efficientare la nostra macchina operativa e per offrire agli imprenditori - categoria di cui mi pregio di far parte - soluzioni finanziarie e agevolative sempre più ricche. Con questa rinnovata offerta commerciale abbiamo dimostrato, grazie alla sinergia di tutti gli azionisti, di essere in grado di rispondere alle esigenze delle imprese a tutto tondo e di saperle supportare per cogliere le nuove opportunità del mercato". (ANSA).