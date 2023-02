Welfare: Regione presenta progetto contro cyberbullismo

(ANSA) - GENOVA, 02 FEB - Favorire l'inclusione, fornire nuove conoscenze tecnologiche, stimolare l'apprendimento informatico, evitare possibili casi di cyberbullismo. Questi alcuni degli obiettivi che si prefigge il progetto 'Beyond Sun (Smart Use of network), naturale proseguimento delle prime tre edizioni. Lo rende noto la Regione in una nota.

L'iniziativa, promossa dall'assessorato regionale alle Politiche Giovanili, prenderà il via in questi giorni. A portarla avanti, grazie a fondi nazionali erogati ad Aliseo (agenzia della Regione Liguria per gli studenti e l'orientamento), attraverso l'intesa Stato-Regioni sulle Politiche Giovanili del 2021, sarà l'Associazione Scuola di Robotica con specifici laboratori che si svolgeranno in presenza presso gli organismi Iefp (Istruzione e Formazione Professionale) regionali. Dieci quelli che saranno coinvolti con l'interessamento di oltre duecento studenti.

"Proseguiamo nel grande lavoro in corso per i giovani liguri con un'altra iniziativa che ha il primario obiettivo di prepararli e arricchirli - dichiara l'assessore regionale alle Politiche Giovanili Simona Ferro - Oltre duecento saranno quelli direttamente coinvolti. Va poi aggiunta la possibilità per tutti di scaricare l'applicazione Sun davvero utile e di ottima fattura. Con questo progetto vogliamo offrire ai nostri ragazzi un presidio sicuro contro la disparità digitale, con accento sul cyberbullismo, diventato purtroppo fenomeno sempre più attuale che come istituzione regionale non possiamo in alcun modo sottovalutare". (ANSA).