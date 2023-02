Welfare: nasce la Fondazione delle comunità pistoiesi

(ANSA) - PISTOIA, 02 FEB - Nasce la Fondazione delle comunità pistoiesi. Voluta da Fondazione Caript, associazioni e imprese del territorio, lavorerà per innovare il welfare locale, superando modelli assistenzialistici e promuovendo la cultura del dono. Aiutare la rinascita di esercizi commerciali di prossimità, realizzare nuovi parchi coinvolgendo le scuole, progettare azioni dedicate alla salute mentale e alle persone con disabilità, le prime iniziative in programma.

Il nuovo ente è stato presentato stamani dal presidente della Fondazione Caript, Lorenzo Zogheri e da Paola Bellandi e Daniela Gai, rispettivamente presidente e vicepresidente del nuovo organismo. La Fondazione delle comunità pistoiesi nasce ente no profit di diritto privato e oltre a Fondazione Caript, ha come soggetti promotori Comunità Solidale di Lamporecchio, Cooperativa Sociale Gemma, Gruppo Mati, Cooperativa Sociale Integra e le associazioni Oltre l'Orizzonte, Pozzo di Giacobbe e San Martino De Porres. "Alla base del progetto - ha spiegato Zogheri - c'è la consapevolezza che il tradizionale modello di welfare, prevalentemente orientato all'assistenzialismo, non è più in grado di fornire risposte adeguate alle esigenze della popolazione, in particolare nelle sue fasce più deboli. Per questo, occorre sviluppare nuovi modelli che aiutino chi fa più fatica a uscire da situazioni di marginalità, impegnandosi a rendere praticabili le soluzioni elaborate".

La Fondazione Caript dedicherà 400mila euro del budget per il sociale a progetti da realizzare attraverso la Fondazione delle comunità pistoiesi. Accanto a questo, il tradizionale bando Socialmente, in uscita a marzo, sarà finanziato con 200mila euro riservati esclusivamente a progetti che abbiano necessità di risorse più contenute. Per Paola Bellandi, la Fondazione delle comunità pistoiesi "sarà fondamentale per coinvolgere enti del terzo settore, imprese, centri di ricerca e università, per superare i classici schemi della filantropia. Solo così riusciremo a elaborare strategie di medio/lungo periodo per convogliare risorse e competenze su attività ad alto impatto sociale, collaborando con tutti i soggetti interessati ai diversi ambiti affrontati". (ANSA).