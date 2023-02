Scuola: accordo Inail-ufficio scolastico su sicurezza

(ANSA) - PALERMO, 02 FEB - E' stato siglato il protocollo d'intesa regionale tra l'Inail e l'Ufficio Scolastico Regionale per promuovere e diffondere la cultura della sicurezza e della salute negli ambienti di vita e di lavoro nel mondo scolastico.

Promuovere iniziative di formazione, informazione e sensibilizzazione degli studenti e del personale scolastico per sviluppare una consapevole cultura sociale sui temi della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; questo è il tema centrale del protocollo d'intesa firmato il 31 gennaio da Giovanni Asaro, direttore regionale Inail Sicilia e Giuseppe Pierro, direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia. Formazione per docenti ed alunni e diffusione di buone prassi. Il protocollo prevede l'attivazione di corsi formativi e informativi in favore degli studenti e del personale docente e amministrativo che opera nelle scuole. Inoltre, grazie alla stipula del protocollo, saranno organizzati concorsi e manifestazioni, rivolti agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, per favorire la sensibilizzazione e l'acquisizione di corretti comportamenti e la diffusione di "buone prassi" per la prevenzione e la protezione dagli infortuni. "Per l'Inail Sicilia - afferma Giovanni Asaro, direttore Regionale Inail - il mondo della scuola è un settore di intervento privilegiato. Uno studente informato sui rischi negli ambienti di vita e di lavoro ed educato al rispetto delle regole sarà anche un lavoratore attento e cosciente dei pericoli presenti nelle attività che lo vedranno impegnato nella sua vita lavorativa". Un documento importante per le scuole. "Con la sottoscrizione del protocollo - dice Giuseppe Pierro, direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - l'USR Sicilia rinnova e consolida la collaborazione con l'Inail, poiché lavorare sulla cultura della sicurezza rappresenta un investimento utile al contrasto dell'intollerabile fenomeno degli incidenti sul lavoro". (ANSA).