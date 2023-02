Mase, decreto sul tessile per minore impatto sull'ambiente

(ANSA) - ROMA, 02 FEB - Per la filiera del tessile è in arrivo un provvedimento che "istituisce la responsabilità estesa del produttore, con l'obiettivo di promuovere la sostenibilità dei prodotti e la riduzione degli impatti sull'ambiente". Lo rende noto il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (Mase) precisando che il ministro Pichetto di concerto con il collega delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha infatti predisposto uno schema di decreto che, in coerenza con la "Strategia nazionale per l'Economia circolare", introduce alcune novità per la filiera dei prodotti tessili di abbigliamento, calzature, accessori, pelletteria e tessili per la casa. Sul testo, spiega la nota del Mase, è stata avviata una consultazione degli stakeholder principali, che terminerà il 3 marzo.

"Nel tessile - spiega il ministro Gilberto Pichetto - l'Italia esprime da sempre una straordinaria eccellenza, fatta di piccole e medie imprese di altissima qualità: è il motivo per cui abbiamo il dovere di costruire, con il contributo irrinunciabile di chi opera in questo mondo, un sistema che valorizzi l'eco-innovazione e ci aiuti ad affermare la centralità di chi produce nel rispetto della legge e dell'ambiente, fermando quegli smaltimenti incontrollati di rifiuti tessili che nascondono una filiera dell'illegalità a danno dell'imprenditoria onesta".

Il regime di responsabilità estesa prevede che il produttore si faccia carico "del finanziamento e della organizzazione della raccolta, dell'avvio a preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti derivanti dai prodotti tessili". (ANSA).