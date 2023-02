Mase, decreto sul tessile per minore impatto sull'ambiente (2)

(ANSA) - ROMA, 02 FEB - Il produttore, prosegue la nota del Mase, "potrà adempiere agli obblighi mediante la costituzione di un sistema di gestione 'in forma collettiva o individuale'. Lo stesso produttore assicura idonei mezzi finanziari e organizzativi per realizzare una 'capillare rete di raccolta dei rifiuti tessili sul tutto il territorio nazionale', attraverso i sistemi di gestione e in accordo con gli Enti d'ambito, così come 'lo sviluppo di sistemi di raccolta selettivi per incrementare la qualità delle frazioni tessili'".

Il versamento di un "contributo ambientale", spiega ancora la nota del ministero, "non dovrà superare i costi necessari per fornire il servizio di gestione dei rifiuti in modo efficiente e dovrà favorire l'innovazione orientata verso modelli di economia circolare".

Tra gli obiettivi centrali del decreto c'è la sostenibilità del prodotto, nonché "una progettazione degli stessi e dei loro componenti volta a ridurre gli impatti ambientali e la generazione dei rifiuti". Per questo, è chiesto al produttore di sviluppare, produrre, commercializzare prodotti "adatti al riutilizzo e alla riparazione, contenenti materiali riciclati, tecnicamente durevoli e facilmente riparabili", internalizzando "i principi e i modelli economici improntati alla circolarità".

Quali misure di "eco-progettazione", sono citate l'impiego di fibre tessili e materiali naturali biocompatibili, l'eliminazione di componenti e sostanze pericolose anche con riferimento alle microplastiche rilasciate nell'ambiente, la riduzione di difetti di qualità che portino il consumatore a disfarsene, ma anche l'impiego di tecniche di mischia delle fibre e di tessuti che favoriscano adattabilità a usi multipli e riparabilità. Nel testo si fa inoltre riferimento alla ricerca, allo sviluppo e all'utilizzo di tecnologie avanzate per la cernita di fibre provenienti dal trattamento dei rifiuti e per il riciclaggio, così come a un sistema di "etichettatura digitale" che descriva caratteristiche e composizione fibrosa, indicando parti non tessili di origine animale.

Per raggiungere gli obiettivi fissati e per garantire il necessario coordinamento dell'attività di raccolta differenziata, viene inoltre istituito il CoritT, Centro di Coordinamento per il Riciclo dei Tessili, costituito da tutti i sistemi individuali e collettivi di gestione riconosciuti dal Ministero. (ANSA).