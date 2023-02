Inflazione: Palombella, allargare il secondo livello alle Pmi

(ANSA) - MILANO, 02 FEB - Per alzare il potere d'acquisto dei lavoratori occorre "allargare il secondo livello della contrattazione collettiva alle piccole imprese, dove è poco estesa, perché oggi riguarda soprattutto le grandi imprese". Lo afferma il segretario generale della Uilm-Uil Rocco Palombella che sottolinea come "l'Italia si trova in una spirale complicata, con il problema fiscale dato dal fatto che il 90/95% del gettito Irpef grava sui dipendenti e sui pensionati e l'evasione fiscale la rende un Paese anomalo. Secondo Palombella poi c'è il tema dell'occupazione, che si può affrontare agendo "sulla formazione e sull'orario di lavoro". (ANSA).