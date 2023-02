Francia:Le Maire convinto di trovare maggioranza su pensioni

(ANSA) - PARIGI, 02 FEB - Il ministro francese dell'Economia, Bruno Le Maire, si dice "convinto" che in Parlamento si troverà una maggioranza per approvare la contestata riforma delle pensioni di Emmanuel Macron. "Credo che avremo una maggioranza sulla riforma delle pensioni in Parlamento", ha dichiarato il numero due del governo ai microfoni di LCI. "I Républicains, se sono coerenti, hanno sempre difeso la riforma delle pensioni e l'innalzamento dell'età legale di uscita", ha aggiunto, contando sul sostegno esterno della destra neogollista per far passare il progetto di legge macronista. I Républicains sono al momento divisi sull'opportunità o meno di appoggiare la riforma, ma il loro sostegno è necessario per evitare che il governo ricorra al controverso articolo '49.3' che permette di varare una legge senza voto del parlamento. Intanto, dopo le manifestazioni record dell'altro ieri, la premier Elisabeth Borne, è attesa questa sera in tv, su France 2, per promuovere un progetto a suo avviso necessario per salvare il sistema per ripartizione.

Borne verrà intervistata per 35 minuti dalla giornalista Caroline Roux, nel quadro della trasmissione 'L'Evénement' ma non parteciperà al dibattito successivo. (ANSA).