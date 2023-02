Fisco: Leo,intendiamo rivitalizzare Statuto del contribuente

(ANSA) - ROMA, 02 FEB - "Intendiamo rivitalizzare lo Statuto del contribuente", nel quadro della riforma fiscale, sebbene sia difficile che "possa diventare norma di rango costituzionale".

Ad esprimersi così il viceministro dell'Economia Maurizio Leo, nel corso di un incontro promosso oggi, a Roma, dal Consiglio nazionale dei commercialisti presieduto da Elbano de Nuccio. Il riferimento del numero due di via XX settembre è alla legge del 2000, che riguarda tanto la redazione delle norme tributarie, quanto l'informazione e la semplificazione in materia tributaria ed i diritti e garanzie a tutela dei contribuenti. Nel documento sottoposto dai commercialisti ad un gruppo di parlamentari, riuniti all'hotel St. Regis della Capitale, si legge che lo Statuto del contribuente è "una norma di assoluta civiltà, scritta con sapienza e lungimiranza, i cui contenuti dovrebbero rappresentare i veri baluardi sovraordinati all'introduzione di norme tributarie ed ai rapporti fra Amministrazione finanziaria e contribuenti. Con rammarico, non si può non constatare che lo Statuto rappresenta una delle norme più disattese del nostro ordinamento giuridico, a causa della possibilità concessa al legislatore di derogarne motivatamente gli effetti", recita il dossier dei professionisti. (ANSA).