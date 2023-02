Fisco: Leo, no 'saldo e stralcio'? Spero Casse si ravvedano

(ANSA) - ROMA, 02 FEB - "Le Casse non aderiscono al 'saldo e stralcio'? Allora, spero in un ravvedimento operoso". Così il viceministro dell'Economia Maurizio Leo risponde all'ANSA, a margine di un incontro promosso dal Consiglio nazionale dei commercialisti, sulla decisione di alcuni Enti di previdenza privati professionali, fra cui Inarcassa (che conta oltre 175.000 iscritti fra ingegneri e architetti) e Cdc (dottori commercialisti, con circa 77.000 associati), di non applicare lo stralcio automatico dei debiti di importo fino a 1.000 euro per le somme demandate all'Agente della Riscossione dal 2000 al 2015, come stabilito dalla Legge di Bilancio per il 2023.

