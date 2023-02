Fisco: Entrate, per chiusura liti pendenti domande al via

(ANSA) - ROMA, 02 FEB - Pronti modello e istruzioni per i contribuenti che intendono chiudere le controversie ancora aperte con il Fisco. Come spiega una nota dell'Agenzia delle Entrate, "un provvedimento del direttore dell'Agenzia dà attuazione a una delle misure di tregua fiscale previste dall'ultima legge di Bilancio, che consente di definire in maniera agevolata le controversie tributarie pendenti in cui è parte l'Agenzia".

La domanda di definizione va presentata entro il 30 giugno 2023 per ciascuna lite autonoma pendente in ogni stato e grado del giudizio. Entro lo stesso termine deve inoltre essere pagato l'intero importo per la definizione o, in alternativa, se ammesso il pagamento rateale, la prima rata (è previsto un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo). Le istruzioni approvate oggi insieme al modello forniscono le indicazioni utili per determinare gli importi dovuti. (ANSA).