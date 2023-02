Fisco: commercialisti, 2023 sia anno riordino del calendario

(ANSA) - ROMA, 02 FEB - Il 2023, per i circa 120.000 commercialisti italiani, potrebbe essere quello della riorganizzazione, da tempo attesa, del calendario fiscale. A parlarne, in termini netti, è lo stesso presidente del Consiglio nazionale della categoria professionale economico-giuridica Elbano de Nuccio, a margine del confronto promosso oggi pomeriggio, a Roma, con esponenti politici di diversi schieramenti, e con i viceministri dell'Economia e della Giustizia Maurizio Leo e Francesco Paolo Sisto. "C'è la volontà concreta da parte del ministero (dell'Economia, ndr) ed è ciò che tutti noi ci auguriamo", tuttavia, "per poter razionalizzare il calendario fiscale, va fatto, a monte, un lavoro di sfrondatura delle norme", giacché, incalza, "ci sono troppi adempimenti ridondanti. Dobbiamo mettere in sicurezza un periodo dell'anno, che è quello estivo, in cui non si può pensare che un commercialista fronteggi gli adempimenti fiscali periodici, i dichiarativi, i bilanci, per un ammontare di oltre 200 scadenze in un solo mese", sottolinea il presidente. (ANSA).