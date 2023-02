Ex Ilva: Usb, si fermano alcuni impianti e aumenta la Cig

(ANSA) - TARANTO, 02 FEB - Nello stabilimento Acciaierie d'Italia di Taranto "ieri si è fermato il Pla 2 (Produzione lamiere) ed è stato spento anche il forno: questo fa pensare ad una fermata lunga; la settimana prossima dovrebbe arrivare lo stop dell'Acciaieria 1, l'80% del Laf (Laminatoio a freddo) invece è già stato bloccato. Di conseguenza, aumenta la cassa integrazione soprattutto nello staff e nei servizi come Officine Generali". Lo riferisce il coordinamento provinciale Usb, aggiungendo che "sono fatti che vanno a smentire quello che l'azienda ha dichiarato durante l'incontro con Fim, Fiom e Uilm, a Roma nella sede di Confindustria, su fantomatici investimenti e risalita produttiva. Sarà infatti difficile pensare ad una ripresa della produzione nell'anno in corso, tantomeno credere a interventi su impianti. E, intanto, il tutto continua a ricadere sui lavoratori costretti a sopportare altra cassa integrazione e a fare i conti con uno stipendio che non arriva a mille euro mensili".

Secondo l'Unione sindacale di base "l'unico aspetto positivo viene dalla comunicazione della nuova responsabile delle Risorse Umane, Virginia Picciarelli, la quale ha fatto sapere che presto anche i dirigenti, i quadri aziendali e i capireparto saranno sottoposti a cassa integrazione. Lo interpretiamo come un segnale nella direzione della riduzione delle distanze tra operai e dirigenti.

Intanto noi continuiamo a non vedere futuro e prospettive".

(ANSA).