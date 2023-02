Equo compenso: consulenti lavoro, è il nostro salario minimo

(ANSA) - ROMA, 02 FEB - "Sempre più spesso si parla di salario minimo per i lavoratori dipendenti, e la presenza della contrattazione collettiva in Italia è garanzia di attenzione sul tema. Allo stesso modo, è indispensabile che si attui per i lavoratori autonomi, che hanno medesima dignità. E, in tal caso, l'equo compenso ne è la diretta esemplificazione, dovendosi applicare a tutti i rapporti sia con soggetti pubblici, sia privati, senza limitazioni". Con queste parole il presidente del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro Rosario De Luca inquadra il tema della giusta remunerazione per le prestazioni professionali, affrontato stamani al tavolo sul lavoro autonomo voluto dal ministro Marina Calderone (che ha visto la partecipazione dei rappresentanti degli Ordini riuniti in ProfessionItaliane, delle Casse previdenziali raggruppate nell'Adepp e dei sindacati che fanno parte di Confprofessioni), aggiungendo che, "da questo punto di vista, aiuta la presenza nel nostro ordinamento dei parametri, che possono certamente essere d'ausilio", chiosa. (ANSA).