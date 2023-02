Cina: 2023 difficile per commercio estero e investimenti

(ANSA) - PECHINO, 02 FEB - Il contesto del commercio estero cinese nel 2023 resta "estremamente severo" e anche le prospettive per gli investimenti si presentano difficili a causa delle incertezze dell'economia globale. I problemi di fondo includono il crescente rischio di recessione economica mondiale (fattore però ridimensionato dal World Economic Outlook del Fmi diffuso il settimana), il rallentamento della crescita della domanda estera e gli scenari in evoluzione delle catene di approvvigionamento globali, ha affermato in conferenza stampa Li Xingqian, funzionario del ministero del Commercio a capo della divisione estera.

La Cina ha anche bisogno di "stabilizzare il ruolo delle esportazioni nel sostegno dell'economia nazionale", ha aggiunto Li sulla frenata dell'export del quarto trimestre 2022, accentuata a dicembre per i problemi generati a produzione e logistica dalla brusca e caotica uscita dalla politica della 'tolleranza zero' al Covid.

Le difficoltà sono destinate a durare quest'anno poiché la domanda continua a rallentare e le banche centrali di tutto il mondo stanno procedendo con il rialzo dei tassi negli sforzi per frenare l'aumento dell'inflazione.

Nel frattempo, anche l'ambiente per attrarre investimenti stranieri è "molto complesso e difficile", ha osservato Meng Huating, un funzionario dello stesso ministero responsabile degli investimenti esteri, a causa della crescita economica globale ancora lenta. Gli investimenti in Cina sono crollati negli ultimi due mesi dello scorso anno di circa un terzo sia a novembre sia a dicembre: tuttavia, Meng ha espresso fiducia nel fatto che la Cina possa risollevare e migliorare la qualità degli investimenti esteri nel 2023, in forza di un miglioramento dell'economia interna e del sistema produttivo. (ANSA).