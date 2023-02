Cappellacci (Fi), restituire ruolo-guida alle professioni

(ANSA) - ROMA, 02 FEB - "Restituire un ruolo guida alle libere professioni". Così Ugo Cappellacci, deputato e presidente della XII Commissione al termine dell'incontro promosso dal Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili a Roma per condividere con i parlamentari suggerimenti e proposte relative all'attività legislativa. "Chi, come me, viene da quel mondo - prosegue Cappellacci - ne conosce bene le preoccupazioni, le necessità e soprattutto il contributo qualificato che può dare alla vita pubblica della comunità.

Occorre ascoltare la voce di coloro i quali vivono ogni giorno sulla propria pelle le dinamiche della libera professione e raccogliere i suggerimenti preziosi che anche in questa occasione sono giunti in materia di riforma tributaria, di sostegno ad un lavoro autonomo che è stato trascurato durante il periodo del lockdown e sul diritto societario. Meritano attenzione - prosegue Cappellacci- anche le osservazioni sul regime fiscale per i professionisti, sui rapporti con gli uffici finanziari e sul riconoscimento del ruolo del commercialista come soggetto certificatore dei requisiti per l'accesso ai fondi pubblici. E' un mondo che non chiede privilegi ma solo la libertà di esercitare una professione, di acquisire nuove responsabilità, di vedere riconosciuta la propria competenza.

Facciamo nostre queste istanze e - ha concluso Cappellacci- siamo pronti a sostenerle con determinazione nel corso della Legislatura". (ANSA).