Bei: 3,35 miliardi a sostegno delle Pmi Italiane nel 2022

(ANSA) - ROMA, 02 FEB - Nel 2022, il Gruppo Bei ha sostenuto oltre 82.500 Pmi e Mid Cap italiane che impiegano più di 1,2 milioni di persone con 3,35 miliardi di euro, il 33% dell'attività totale del Gruppo BeiI nel Paese. E' quanto emerge dai risultati dell'attività in Italia nel 2022 del Gruppo Bei, costituito dalla Banca europea per gli investimenti (Bei) e dal Fondo europeo per gli investimenti (Fei), presentati oggi a Roma.

Nel 2022, inoltre, i finanziamenti Bei per l'innovazione, la digitalizzazione e lo sviluppo umano, settori fondamentali per promuovere la transizione digitale ed ecologica, hanno raggiunto un volume di 1,17 miliardi di euro nel 2022 in Italia. (ANSA).