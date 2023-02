Autonomia: Confindustria Puglia, garantire risorse per i Lep

(ANSA) - BARI, 02 FEB - "A cosa serve definire i livelli essenziali delle prestazioni da garantire sul territorio nazionale, se non si stabilisce chiaramente con quali risorse aggiuntive questi saranno finanziati nelle regioni meridionali, dove servizi e risorse oggi sono insufficienti? E' evidente che, senza stanziare ingenti finanziamenti aggiuntivi per queste regioni, il raggiungimento dei livelli essenziali resterà una pura illusione". Lo dichiara il presidente di Confindustria Puglia Sergio Fontana commentando il progetto di riforma oggi in discussione al Consiglio dei Ministri. "Altri fondi aggiuntivi - aggiunge - dovranno poi essere assegnati alle Regioni che chiedono l'Autonomia, per gestire le funzioni sottratte allo Stato. Ma tutte queste risorse ci sono? E quanto ciò inciderà sul già enorme debito pubblico italiano". (ANSA).