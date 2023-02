Sanità: Ostetricia Asl 1 a coop ginecologi, via libera Tar

(ANSA) - GENOVA, 01 FEB - È valida l'aggiudicazione della gara pubblica indetta dall'Asl 1 Imperiese per l'esternalizzazione del servizio dei medici specialisti in Ostetricia e Ginecologia presso la Ostetricia e Ginecologia di Imperia, alle prese da tempo con gravi carenze di organico. Lo ha stabilito il Tar della Liguria respingendo il ricorso presentato dalla terza classificata nella gara contro Asl 1. La terza in graduatoria aveva contestato alle concorrenti dell'appalto "carenze oggettive dei curriculum dei medici", sostenendo che "potrebbe in ipotesi accadere che pur aggiudicandosi il servizio gli operatori sfruttino curriculum, anche di medici altamente qualificati, reperiti su Internet e prodotti in gara all'insaputa dei professionisti stessi, salvo poi addurre, in fase esecutiva, un'asserita sopraggiunta indisponibilità del medico ad assumere l'incarico, così da chiederne la sostituzione con professionisti reperiti successivamente al contratto".

Questa tesi è stata bocciata dal Tar, che invece ha evidenziato "carenze dell'offerta della ricorrente, che ha prodotto i dati e il curriculum di due medici senza la loro preventiva autorizzazione", respingendo il ricorso e condannando la Coop che aveva fatto causa all'Asl 1 Imperiese al pagamento delle spese di giudizio quantificate in 3.000 euro. (ANSA).