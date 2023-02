Pensioni:Cassa forense, anche invalidità si chiederà on line

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - Cassa Forense amplia la sua offerta digitale per gli utenti, aumentando il numero delle pratiche che si possono effettuare completamente on line.

Dopo la richiesta di pensione di vecchiaia, funzione sviluppata sul portale a partire dal gennaio 2022, alle istanze trasmissibili in modalità telematica andranno ad aggiungersi - a partire dal 1 febbraio 2023 - anche le domande per le pensioni di inabilità e invalidità.

Un canale digitale che si aggiunge alla forma tradizionale con i moduli cartacei e che garantisce una modalità sicura e decisamente più rapida, utilizzando le consuete credenziali di accesso al portale.

Obiettivo di Cassa, quello di rendere in futuro tutte le prestazioni previdenziali disponibili con accesso digitale. Tra i vantaggi, anche quello di evitare errori materiali agli utenti: nel caso delle richieste di pensione infatti, la procedura on line è completamente guidata e, quindi, molto più semplice e veloce rispetto alla tradizionale domanda su modulo cartaceo.

Al completamento dell'istanza il sistema rilascia una ricevuta contenente gli elementi essenziali della domanda, generando automaticamente una nuova istruttoria - cui si può accedere anche dalla posizione del professionista - inviando una lettera di "comunicazione avvio procedimento".

Tutta la procedura è facilmente raggiungibile sul portale di Cassa Forense nella sezione: "Accesso Riservato - Istanze On-Line - Pensioni Inabilità / Invalidità. (ANSA).