Edizioni
Economia
  1. ANSA.it
  2. Economia
  3. PMI
  4. NOTIZIARIO PICCOLE E MEDIE IMPRESE

NOTIZIARIO PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Redazione ANSA
News

AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - - SOCIETA' COOPERATIVA - VIA DELLA DATARIA, 94 - 00187 ROMA REGISTRATA AL N. 212/48 DEL TRIBUNALE DI ROMA ------------------------------------------------------- DIRETTORE RESPONSABILE: LUIGI CONTU ------------------------------------------------------- AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N.2016/679 (GDPR) E DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 TITOLARE DEL TRATTAMENTO: AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - SOCIETA' COOPERATIVA, AGENZIA.ANSA@PEC.ANSA.IT DESIGNATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: GIANNETTO BALDI RPD-DPO AGENZIA ANSA: DANIELA CAVALLARO, RPD@PEC.ANSA.IT ------------------------------------------------------- NOTIZIARIO QUOTIDIANO PICCOLE E MEDIE IMPRESE ANNO 79 n. 32 MERCOLEDI' 01 FEBBRAIO 2023 ------------------------------------------------------- CODICE ISSN 2499-7927 .
   

        RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
        Condividi
        BANCA IFIS
        Vai alla rubrica: PMI
        Tutte le news

        Ultima ora

        1. 18:37

          Gas: chiude in crescita a 57 euro al Megawattora

        2. 18:08

          Spread Btp-Bund: conclude in lieve aumento a 186 punti base

        3. 17:57

          Borsa: Europa conclude piatta, Londra -0,1%

        4. 17:56

          Unicredit: chiude con rally in Borsa dopo conti, +12%

        5. 17:41

          Borsa: Milano chiude in rialzo, Ftse Mib +1%

        6. 16:20

          Beretta: 2022 record per Fda, oltre 310 milioni ricavi +24%

        7. 16:14

          Bnl-Bei, plafond 434 milioni per imprese e transizione eco

        8. 15:55

          Moda e lusso, oltre sostenibilità e innovazione sfida formazione

        9. 15:48

          Borsa: Milano solida dopo Wall street, Europa più incerta

        10. 15:00

          Banche: Abi-Cerved, arriva prima crescita Npl in 10 anni

        Tutte le news
        Modifica consenso Cookie