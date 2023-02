Manifattura Italia torna a crescere, indice pmi a 50,4 (2)

(ANSA) - MILANO, 01 FEB - "L'ottimismo tra le aziende manifatturiere italiane a gennaio si è fortemente rafforzato e ha raggiunto il livello più alto da febbraio 2022. Le aziende hanno segnalato speranze di una ripresa economica, e una previsione generale di un contesto economico più stabile nei prossimi mesi", afferma S&P.

A sostenere il miglioramento dell'indice pmi "è stato il ritorno, anche se modesto, alla crescita della produzione", reso possibile sia dal "relativo rafforzamento della disponibilità dei componenti" che dall' "espansione occupazionale", con il livello medio del personale che dovrebbe aver esteso un periodo di crescita che prosegue da 29 mesi.

A frenare la produzione sono stati gli "attuali crolli dei nuovi ordini ricevuti", per il nono mese consecutivo in contrazione, con le aziende che "hanno segnalato come la domanda sottostante, sia domestica che estera, sia rimasta modesta".

"Con la produzione e i livelli occupazionali in salita, ma vendite in calo, le imprese manifatturiere hanno di conseguenza iniziato a ridurre a gennaio il livello del lavoro inevaso", afferma S&P, che segnala una "riduzione delle difficoltà sulla catena di fornitura", con l'aumento dei tempi medi di consegna "al livello minore da settembre 2020".

La riduzione del divario tra domanda e offerta ha frenato l'inflazione, con quella dei costi scesa "al livello più basso da agosto 2020" e quella dei prezzi che ha segnato "l'aumento minimo in due anni", anche se "notevolmente maggiore di quella dei prezzi di acquisto", segno che le aziende "hanno cercato di recuperare i loro margini". (ANSA).