Made in Italy: Gusmeroli, avviate audizioni indagine conoscitiva

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - "Il nostro è un Paese fatto di eccellenze: compito della politica è ascoltarle per capire come difenderle". Così Alberto Gusmeroli, deputato della Lega e presidente della commissione Attività produttive, Commercio e Turismo della Camera, dove oggi sono iniziate le audizioni per l'indagine conoscitiva sul Made in Italy, che si protrarranno sino a fine marzo.

"Con questa iniziativa abbiamo l'occasione di ascoltare e mettere insieme uno straordinario osservatorio sull'attività delle nostre imprese: la loro testimonianza evidenzia quali siano le problematiche su cui intervenire con tempestività.

L'Italia ha voglia di correre, e la tutela dei suoi prodotti e specificità rappresenta un traino poderoso per l'economia. Si tratta di un patrimonio culturale immenso, di un 'saper fare' unico al mondo che molto spesso viene trasmesso di padre in figlio. Con questa indagine conoscitiva - conclude Gusmeroli - e con il Disegno di Legge che seguirà, vogliamo come centrodestra e in particolare come Lega valorizzare lo stretto connubio fra attività produttive, territorio e comunità che lo abitano".

