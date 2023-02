Imprese: Camera commercio, a Treviso e Belluno cresco edili

(ANSA) - TREVISO, 01 FEB - "La fotografia della demografia d'impresa scattata al 31 dicembre offre tendenze già osservate nello scorso trimestre. In provincia di Treviso continuano a crescere le imprese del comparto edile: in un anno si contano oltre 200 unità in più nelle costruzioni e 120 in più nelle agenzie immobiliari, risultato, questo, amplificato indubbiamente dagli incentivi fiscali. Per la provincia di Belluno i numeri in gioco sono più contenuti: rispetto a dicembre 2021 si contano una decina di agenzie immobiliari in più (+14), mentre il settore delle costruzioni è sostanzialmente stabile (+2 imprese)". Lo afferma il presidente della Camera di Commercio di Treviso-Belluno, Mario Pozza.

"Questi dati di fine anno confermano anche la flessione del commercio al dettaglio e delle attività di ristorazione. Questa tendenza riguarda entrambe le province - continua -. A Treviso in un anno si contano oltre 100 esercizi commerciali in meno ed altrettanti ne sono stati persi nella ristorazione. A Belluno sono quasi 50 gli esercizi nel commercio al dettaglio a mancare all'appello e quasi 30 quelli collegati alla ristorazione.

Parliamo di attività - commenta - che non sono solo 'servizi' e non raccontano solo il nostro tessuto economico, ma hanno anche una valenza sociale. Nei piccoli centri e nelle comunità montane, in particolare, queste attività oltre ad essere dei servizi necessari, sono anche luoghi di aggregazione sociale e contribuiscono, con la loro presenza, a mantenere vivo un territorio. (ANSA).