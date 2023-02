Imprese: bandi Isi Inail, per Trentino 3,7 milioni di euro

(ANSA) - TRENTO, 01 FEB - È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale l'avviso pubblico di finanziamento Isi 2022, che si propone di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro. I fondi, messi a disposizione da Inali, sono ripartiti in budget regionali e provinciali, suddivisi in cinque assi di finanziamento e differenziati in base ai destinatari e alla tipologia dei progetti che saranno realizzati. Per la Provincia di Trento, l'ammontare del finanziamento è pari a 3.747.510 euro.

I diversi assi prevedono progetti di investimento (per un tutale a disposizione di 1.418.246 euro) e di progetti di adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (53.310 euro), movimentazione manuale dei carichi (371.404 euro) e per la bonifica da materiali contenenti amianto (775.585 euro).

Sono poi previsti finanziamenti specifici per il settore della ristorazione (241.813 euro) e per le imprese agricole (597.159 euro) e per i giovani agricoltori (289.993 euro).

Ciascuna impresa può presentare, entro il prossimo 21 febbraio, una sola domanda, per un solo asse di finanziamento e per una sola tipologia di progetto. (ANSA).