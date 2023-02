Friem: 1,8 milioni con Simest per export e transizione

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - Simest ha investito 1,8 milioni di euro a sostegno dell'internazionalizzazione e della transizione energetica di Friem, il gruppo lombardo leader nella progettazione, produzione e commercializzazione di convertitori di energia per la grande industria. Lo annuncia una nota della società Cdp per l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

L'operazione, strutturata tramite la sottoscrizione di un aumento di capitale nella controllata americana FriDyn Corp e l'erogazione di un finanziamento soci, ha visto anche la partecipazione del Fondo di Venture Capital, strumento agevolativo che Simest gestisce in convenzione con il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Grazie alle nuove risorse, Friem ha acquisito la DynAmp LLC, società attiva nei sistemi di misura per elevata corrente elettrica continua, rafforzando così - sia dal punto di vista industriale, sia da quello commerciale - la propria presenza nel mercato americano. Si tratta della prima operazione di M&A effettuata negli Stati Uniti.

Friem, si legge ancora, potrà, inoltre, disporre della liquidità necessaria per la realizzazione di investimenti rilevanti a sostegno della prospettata crescita, in particolare focalizzata sullo sviluppo delle attività nell'idrogeno verde, che rappresenta una delle principali opportunità di decarbonizzazione a livello globale. (ANSA).