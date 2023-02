==Fisco: Ruffini, 'sistema caotico, serve una riforma'

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - "Di una riforma del fisco abbiamo bisogno tutti, perché tutti dobbiamo stare dietro alle continue modifiche normative. Il sistema è troppo caotico, frammentato e va semplificato. Un sistema fiscale che funzioni meglio rappresenta un investimento per il futuro e le prossime generazioni. Abbiamo tutti da guadagnare da un sistema tributario semplice e trasparente, che non scoraggi il cittadino ma lo aiuti ad essere corretto". Lo dice, in un'intervista alla Stampa, il direttore dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini.

La premier Meloni ha detto che non bisogna più fare "la caccia al gettito" ma una lotta "vera all'evasione". "La vera sfida - risponde Ruffini - è evitare che l'evasione si realizzi, inducendo a pagare spontaneamente le imposte senza dover rincorrere chi evade. La strada è quella della digitalizzazione, che lascia traccia e rende più difficile evadere: i margini per gli illeciti si restringono e il gettito aumenta".

"Dal 2011 al 2019, ultimo anno raffrontabile per via della pandemia l'evasione dei principali tributi (Irpef, Irap, Ires, Iva) è scesa di circa il 15%: da 88 a 74 miliardi. È ancora eccessiva, ma i segnali sono incoraggianti perché negli ultimi anni la flessione è continua. Quanto ai dati del recupero - aggiunge il direttore delle Entrate - ovvero i soldi che si riescono materialmente a incassare dopo aver scoperto l'evasione, li diffonderemo nelle prossime settimane, ma posso anticipare che siamo soddisfatti".

Il groviglio delle norme si riuscirà a semplificare? "Me lo auguro. Il Testo unico sui redditi, da quando è entrato in vigore a fine anni '80, ha subito 1.200 modifiche: in media una ogni dieci giorni. Praticamente di unico ha solo il nome - afferma Ruffini - Il dpr sull'Iva, del 1972, è stato cambiato 500 volte". (ANSA).