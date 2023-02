Fisco: Porto Torres aderisce a rottamazione cartelle

(ANSA) - PORTO TORRES, 01 FEB - Il Comune di Porto Torres ha aderito alla cosiddetta rottamazione delle cartelle esattoriali municipali stabilita dal Governo nazionale.

Come previsto dal provvedimento la cancellazione riguarda le sanzioni e gli interessi maturati sulle cartelle in carico all'Agenzia delle entrate riscossione pendenti tra gli anni 2000 e 2015 e per un importo inferiore ai 1.000 euro.

Il debito iniziale con il Comune rimane e va pagato per intero: a venire stralciati sono gli interessi e le sanzioni aggiuntive che diventano quindi inesigibili. "Dopo un'attenta analisi condotta insieme alla struttura - spiega l'assessore ai Tributi, Alessandro Carta - abbiamo deciso di aderire a questa possibilità che, deve essere chiaro, non rappresenta uno stralcio totale delle cartelle come inizialmente si era prefigurata. Si tratta di una cancellazione delle sanzioni e degli interessi su crediti di vecchia data. Tale decisione trova motivazione nel fatto che il provvedimento non implica alcun effetto sul nostro bilancio e in secondo luogo rappresenta comunque incentivo ai cittadini per regolarizzare la propria posizione".