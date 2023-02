Dimore storiche: Adsi,fisco e incentivi per transizione green(2)

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - Secondo l'Adsi occorre semplificare norme e procedure: "I dati dell'Osservatorio sui beni culturali - sottolinea l'associazione - ci dicono che il 63% dei proprietari fa uso di energia non rinnovabile. Mentre chi ne fa uso contribuisce a meno del 25% del fabbisogno generale. Il 92% dei rispondenti dichiara di aver incontrato difficoltà nell'attuare politiche di transizione ecologica". A frenare le iniziative, denuncia l'Adsi, è la burocrazia ma un aiuto alla semplificazione può arrivare dal digitale. "In uno scenario in cui le province italiane vedono diminuire la popolazione", sottolinea l'associazione, "infrastrutturare digitalmente i territori marginali diventa una necessità". Ma "occorre sostenere direttamente nei territori la costruzione e lo sviluppo di reti immateriali di conoscenza, investendo sulle competenze, in primo luogo dei giovani, e sul patrimonio culturale pubblico e privato diffuso di cui sono ricche le nostre province". "Supportare la transizione digitale - avverte l'Adsi - orientando i finanziamenti in gran parte verso gli investimenti, senza tener conto del quadro generale all'interno del quale si trovano a operare le realtà culturali diffuse sul territorio come le dimore storiche (quasi l'80% è situato in campagna o in provincia), rischia di diventare inutile o a vantaggio solo di quelle strutture grandi che potrebbero anche non aver bisogno di sussidi". Inoltre "la digitalizzazione deve favorire la conoscenza e l'accesso ai beni culturali. Non può essere ridotta alla ricostruzione virtuale, alla realtà aumentata" perché "il digitale è uno strumento, non il fine".

