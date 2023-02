Dimore storiche: Adsi, fisco e incentivi per transizione green

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - "La sostenibilità ambientale è determinante per le dimore storiche" e occorre, per la loro conservazione, "una politica fiscale importante almeno di medio termine (5 -10 anni)" che preveda anche "delle premialità per l'efficientamento energetico". È quanto si legge in una indagine conoscitiva dell'Adsi, l'Associazione dimore storiche italiane, che sottolinea come "gli sgravi fiscali concessi per il miglioramento energetico degli edifici non siano cumulabili con quelli previsti dalla Legge 512/82" e chiede "un'agevolazione fiscale maggiorata rispetto alle detrazioni fiscali già previste (superiore quindi al 50% e 65% attuali) quando si interviene su beni vincolati e la cumulabilità con la Legge 512/82". Le dimore storiche, sottolinea l'Adsi, "sono tra gli edifici con il più alto impatto ambientale in termini di costi energetici.

Adeguare questi spazi alle necessità della transizione energetica presenta, spesso, costi difficilmente sostenibili per i proprietari privati ai quali lo Stato ne ha affidato la conservazione, senza contare le lunghe e complesse procedure autorizzatorie che ne scoraggiano l'attuazione". Secondo l'Adsi è necessario intervenire anche sul fronte della digitalizzazione e "dotare i territori di servizi infrastrutturali di rete sul modello dei distretti turistico-culturali", in questo modo "il sistema delle dimore storiche potrebbe diventare un'occasione di sviluppo culturale e turistico dei borghi, veri e propri punti di riferimento e centro propulsivo di attività culturali e di offerta integrata di tour esperienziali". (ANSA).