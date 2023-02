D'Eramo (Masaf), valorizzare Made in Italy altro che insetti

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - "Gli insetti, consumati in diversi paesi del mondo, sono estranei all'alimentazione degli italiani e qui non è in gioco solo il modello della Dieta Mediterranea, riconosciuta la migliore al mondo e anche la più sostenibile, ma si rischia di danneggiare intere filiere e l'economia di territori legati ai prodotti tipici come nel caso di Altamura dove lanceremo un'iniziativa a difesa della nostra sovranità alimentare". Lo fa sapere il sottosegretario al ministero dell'Agricoltura, sovranità alimentare e foreste, Luigi D'Eramo in vista dell'incontro "Grilli, insetti o pane di Altamura?" in progtamma venerdì 3 febbraio sarà nel comune pugliese dove interverrà. "Si demonizzano intere filiere, prima la carne, adesso il vino di cui l'Italia è primo produttore mondiale, non per difendere ambiente e salute ma per interessi economici", spiega il sottosegretario e aggiunge "c'è chi ha proposto di introdurre prodotti a base di farina di insetti perfino nelle mense scolastiche. Io invece - continua - propongo di dare spazio nei menù a prodotti tipici delle nostre regioni; questo per insegnare ai più piccoli a riconoscere e ad apprezzare sapori delle nostre terre che non possono essere delocalizzati, anziché un cibo standardizzato che ancora non sappiamo quali effetti abbia sulla salute". (ANSA).