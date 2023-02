Corso di formazione digitale gratuito per le pmi umbre

(ANSA) - PERUGIA, 01 FEB - Si terrà dal 7 al 9 febbraio il prossimo Bootcamp di "Accelera con Amazon", il corso intensivo gratuito progettato da Polimi - Graduate School of Management e tenuto online da Amazon, in collaborazione con Regione Umbria.

Il percorso, della durata di tre giorni, vedrà l'alternarsi di sessioni di formazione, domande e risposte live durante le quali 100 piccole e medie imprese e startup umbre potranno sviluppare e rafforzare le competenze necessarie a vendere online.

I partecipanti - spiega una nota della Regione - apprenderanno i vantaggi della costruzione di un marchio online e dello sviluppo di strategie di vendita che li aiutino a distinguersi nel mondo digitale. Il corso prevede due ore di lezione, dalle ore 16 alle ore 18, in videoconferenza con docenti esperti. La lezione di mercoledì 8 febbraio sarà a cura di Amazon e fornirà contenuti educativi su come avviare la propria attività su Amazon.it e, alle aziende che producono o vendono prodotti Made in Italy, verrà dedicato un webinar su come aderire alla vetrina Made in Italy di Amazon.

Quest'ultima, lanciata nel 2015 allo scopo di valorizzare i prodotti Made in Italy delle Pmi e artigiani che vendono su Amazon, conta ad oggi oltre 1 milione di prodotti, provenienti da 4.500 realtà italiane che vendono oltre i confini nazionali.

La vetrina, infatti, oltre ad essere disponibile per i clienti di Amazon.it, lo è anche per i clienti di Amazon.de, Amazon.fr, Amazon.es, Amazon.co.uk, Amazon.com, Amazon.co.jp e Amazon.ae.

Il Bootcamp è un'iniziativa che rientra nel più ampio accordo, annunciato a ottobre dello scorso anno, tra Regione Umbria e Amazon a sostegno delle piccole e medie imprese per aiutarle ad esportare e promuovere la qualità del Made in Italy in Italia e all'estero. Grazie a questa intesa, promossa nel contesto dell'Osservatorio regionale sull'export, è stata lanciata anche una nuova sezione dedicata alle eccellenze tradizionali umbre che ad oggi sono presenti nella vetrina Made in Italy di Amazon con più di 2.000 prodotti.

Gianmichele Gnavolini, titolare dell'omonima Gnavolini Raccolta Sapore, azienda agro-alimentare di Bastia Umbra racconta: "Nasciamo come impresa di stampo tradizionale, per volontà di mio padre, del suo attaccamento alla terra umbra e ai suoi splendidi olivi". "Prima della pandemia, rifornivamo i nostri clienti personalmente, interfacciandoci con privati, negozi, catering e ristoranti del territorio. Il Covid, anche se per un limitato periodo, ha bloccato gli ingranaggi di questa macchina ben rodata e la vendita online si è rivelata l'unica via percorribile". Le prime vendite su Amazon di Gnavolini Raccolta Sapore risalgono proprio a marzo 2020. "Amazon ci ha permesso di affacciarci a un settore, quello dell'e-commerce, che non pensavamo potesse appartenerci e, grazie ad Accelera con Amazon, ho scoperto diversi servizi e strumenti che ci hanno aiutato a cogliere opportunità di crescita imperdibili, ad esempio affacciandoci a un pubblico internazionale".

Daniele Lanuti è un imprenditore umbro che, con la società Civicounoshop Srl, vende attraverso Amazon dal 2015, con due differenti marchi: Toocook, una linea di prodotti in ceramica artigianale per la cottura al naturale ed oggetti d'arredo per la casa, e Kosmforyou, una linea di prodotti cosmetici per la cura e la bellezza della persona. Lui ed il suo team descrivono così la loro esperienza con il programma "Accelera con Amazon": "Il 'modello Amazon' è da anni un punto di riferimento per l'intero mondo imprenditoriale e lo è pure per noi. Per questo motivo, quando ci è stata presentata la possibilità di partecipare ai webinar di formazione tenuti da account manager di Amazon, abbiamo subito colto l'opportunità, facendo tesoro dei preziosi consigli e delle informazioni condivise durante i corsi. Le abbiamo subito adattate per ottimizzare le strategie di vendita, che sono differenti per ciascuno dei nostri brand, ottenendo risultati tangibili fin dai primi incontri". (ANSA).