Confindustria Fvg,c'è raffreddamento economia non recessione

(ANSA) - UDINE, 01 FEB - "Un forecast positivo: non si è mai parlato di recessione, ma di raffreddamento dell'economia, cosa che sta avvenendo nel 2023 e che nel 2024 avrà probabilmente qualche leggero miglioramento". Lo ha detto il presidente reggente di Confindustria Friuli Venezia Giulia, Gianpietro Benedetti, commentando attraverso una nota le ultime stime dell'Istat, che riguardano l'aumento del Pil italiano nel 2022 del 3,9%, rispetto all'anno precedente, e una previsione di crescita per quest'anno dello 0,4% per l'Italia, il Nord Est e il Fvg.

"Miglioramento, o meno, legato alla gestione dell'inflazione in Europa e tassi di interesse conseguenti - ha proseguito Benedetti - mentre l'altra variabile rimane il costo dell'energia che, come anticipato negli scorsi mesi, è previsto in forte calo".

Secondo Benedetti, "è possibile ritenere che oramai il tema Ucraina influisca molto poco sul costo dell'energia, che fluttuerà secondo leggi di mercato. L'Ucraina in prospettiva offrirà, nel breve - ha concluso - grandi opportunità alle aziende europee per la ricostruzione, trasformandosi in un evento positivo. Per concludere, 12/18 mesi con l'economia che si prepara a 'riscaldare i motori' per cogliere le nuove opportunità". (ANSA).