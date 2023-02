Camere Commercio: Basilicata, "ottime performance nel 2022"

(ANSA) - POTENZA, 01 FEB - "Confermare le ottime performance del 2022, che hanno registrato una media di 18,47 giorni per il pagamento delle fatture, di 3,6 giorni per l'evasione delle pratiche del Registro delle imprese e di 19,5 giorni per il pagamento alle imprese beneficiare di contributi-voucher previsti da bandi": è l'obiettivo che si è data la Camera di commercio della Basilicata per il 2023 con il "Piao", il "documento di pianificazione con orizzonte temporale triennale che introduce il concetto di 'pianificazione integrata' e sostituisce, in unico documento, il Piano della performance, il Piano del lavoro agile, il Piano della formazione, il Piano per la prevenzione della corruzione e la trasparenza e il Piano triennale del fabbisogno del personale".

In una nota, la Camera di commercio lucana ha sottolineato che il Piao, "approvato da qualche giorno, descrive gli obiettivi strategici e operativi della performance, la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa, nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, le procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività, le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità, e le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere". (ANSA).