Bettoni, dall'Inail 333 milioni per la sicurezza sul lavoro

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - "La prevenzione porta un ritorno economico: con Bando Isi vengono stanziati oltre 333 milioni.

L'Inail, in linea con la sua missione istituzionale, continuerà a rafforzare il supporto alle aziende che investono in sicurezza". Lo afferma Franco Bettoni, presidente dell'Inail, intervenendo alla presentazione del bando Isi 2022.

L'Inail, spiega Bettoni, "continuerà a impegnarsi per il supporto alle imprese, ma per questo abbiamo bisogno di consolidare sempre di più la collaborazione tra le parti sociali, perché senza collaborazione non è possibile parlare di prevenzione. Solo con uno sforzo condiviso consentiremo una reale diffusione della cultiura della sicurezza. Lavoriamo tutti insieme con un unico obiettivo di azzerare le morti, dietro le quali ci sono delle famiglie che soffrono". (ANSA).