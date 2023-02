Benzina: Confartigianato, trasportatori perdono da 5 a 9%

(ANSA) - FIRENZE, 01 FEB - "I trasportatori perdono almeno il 5% e talvolta, a seconda delle tratte, perfino un 9,5% sul guadagno netto a causa dei rincari nei cosiddetti costi del consumo ovvero assicurazione, pedaggio e soprattutto carburante.

Il prezzo della benzina è passato, in appena un anno, da 1,6 a 1,8 e il gasolio da 1,7 a 1,9 mentre l'Rc dovrebbe aumentare di circa il 6% quest'anno. Per noi sono aumenti insostenibili alla lunga e rendono impossibile una normale programmazione del lavoro e degli investimenti". Così, in una nota, Roberto Tegas, presidente di Confartigianato Firenze e Toscana Trasporti, che stima "circa 10 mila euro in più all'anno di costi complessivi per ogni camion".

"L'autotrasporto è sempre il primo a rimetterci, anche perché spesso è molto difficile riavere i costi dalla committenza, a caduta, comunque ci rimette anche tutta la filiera", ha concluso. (ANSA).