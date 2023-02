Apre a Fermo nuova sede direzione provinciale Inps

(ANSA) - FERMO, 01 FEB - L'Inps valorizza il patrimonio immobiliare con una nuova sede nelle Marche, per la direzione provinciale di Fermo in uno stabile in via Pompeiana, inugurato il 30 gennaio. La direttrice regionale Emanuela Zambataro ha ringraziato i suoi predecessori per aver posto le basi dell'operazione di permuta dell'immobile effettuata con l'Inail nell'ambito di una collaborazione virtuosa tra le due pubbliche amministrazioni. I nuovi locali di proprietà dell'Istituto consentiranno un risparmio annuo di quasi 110.000 euro. Oltre al risparmio di spesa, informa una nota, l'Inps punta a una valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare, con uffici pienamente rispondenti alle esigenze di una Direzione provinciale, spazi ampi e luminosi a diposizione di personale e utenza. Hanno partecipato all'evento, tra gli altri, il precedente direttore regionale Antonello Crudo, il direttore provinciale Maurizio Petrelli, l'arcivescovo Rocco Pennacchio e il presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, Robertino Ghiselli. Secondo quest'ultimo, che ha ricordato la laboriosità del territorio e la vivacità del tessuto produttivo locale, la nuova soluzione logistica permetterà servizi più efficienti e moderni, adatti alla relazione con l'utenza e costituirà un punto di riferimento per cittadini e imprese nell'ottica di una maggiore proattività dei servizi. Mons Pennacchio ha sottolineato l'importanza di attivare anche nelle Marche il progetto "Inps per tutti", in collaborazione con il terzo settore, la Caritas, le comunità di accoglienza, "per arrivare dove i normali mezzi di comunicazione non arrivano e dare voce ai diritti inespressi dei più deboli". La direzione provinciale Inps di Fermo ha chiuso il 2022 con la liquidazione di oltre 3.500 pensioni private, 230 pensioni di gestione pubblica, e la definizione di circa 7.400 domande di NASpI. Sono state inoltre 2.353 le domande di prestazione per invalidità civile accolte e liquidate con un tempo medio di 85 giorni dalla data di presentazione. Ad oggi la sede gestisce, inoltre, quasi 5.700 aziende e oltre 14mila lavoratori autonomi (commercianti e artigiani). (ANSA).