Amco chiama Sace per gestire i crediti deteriorati esteri

(ANSA) - MILANO, 01 FEB - Diventa operativa la partnership tra Amco e Sace per la gestione dei crediti deteriorati relativi a debitori residenti all'estero. Amco, si legge in una nota, ha affidato per la gestione in outsourcing a Sace Srv, l'unica società in Italia specializzata nel recupero dei crediti nelle geografie estere più remote, di un primo portafoglio di esposizioni deteriorate corporate, distribuite in 20 Paesi.

(ANSA).