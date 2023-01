Pmi: Italia terza al mondo per prodotti contraffatti

(ANSA) - BRUXELLES, 31 GEN - L'11% delle merci sequestrate si riferiscono a prodotti italiani I prodotti italiani sono tra i più colpiti dalla contraffazione nel mondo. Lo rileva uno studio congiunto dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (Euipo) e dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (Ocse). I beni prodotti da aziende italiane rappresentano l'11% dei prodotti contraffatti sequestrati tra il 2011 e il 2019.

Nella classifica l'Italia è terza solo agli Stati Uniti e alla Svizzera, a cui appartengono il 50% e il 13% di tutte le merci sequestrate nel corso dei nove anni considerati.

La Cina si conferma il mercato da cui provengono la grande maggioranza di prodotti contraffatti e rappresenta l'85 % dei sequestri legati alle vendite online e il 51 % dei sequestri di vendite offline a livello mondiale. Secondo l'ultimo quadro di valutazione il 15% delle piccole e medie imprese - che nell'Ue costituiscono il 99% del totale - ha subito una violazione del diritto di proprietà intellettuale registrato. I prodotti più colpiti sono macchinari elettrici ed elettronica (30 % dei sequestri), abbigliamento (18 %), profumeria e cosmetici (10 %) e giocattoli e giochi (anche in questo caso 10 %). Metà dei prodotti contraffatti sequestrati alle frontiere dell'Ue che violavano i diritti di proprietà intellettuale delle Pmi è stata acquistata online. (ANSA).