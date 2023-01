Pensioni: Calderone, 8 febbraio il tavolo su giovani e donne

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - Sulle pensioni "alcuni interventi si sono potuti compiere nell'immediato con la legge di Bilancio. La riforma sarà oggetto di un tavolo specifico" che vede il prossimo appuntamento con le parti sociali già fissato per l'8 febbraio: "Non ci faremo trovare impreparati". Lo ha detto la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, rispondendo sulle linee programmatiche del dicastero alla commissione Lavoro del Senato. "Prioritari - ha rimarcato - sono gli interventi da condividere sui giovani e le donne, tema del prossimo tavolo, sulla separazione della spesa previdenziale e assistenziale su cui è necessario fare chiarezza, sulle misure di flessibilità in uscita, l'Ape sociale e i lavori gravosi e usuranti". Da affrontare anche "il rilancio della previdenza complementare", ha proseguito Calderone ricordando "la sollecitazione arrivata dai sindacati a ragionare sul silenzio-assenso: non ci sono preclusioni". (ANSA).