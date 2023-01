Mannino (Cgil), riorganizzare welfare, sanità, scuola, turismo

(ANSA) - PALERMO, 31 GEN - Il piano del lavoro proposto dalla Cgil punta sulle riforme, sulle riorganizzazioni necessarie per rilanciare il welfare, la sanità e la scuola, sul contrasto al dissesto idrogeologico, sul rilancio e la destagionalizzazione del turismo, sulla cultura, sull'agricoltura "al secondo posto oggi per produzione in Italia - dice Alfio Mannino, segretario della Cgil siciliana che oggi ha aperto il XVII congresso del sindacato, a Isola delle Femmine (Palermo) - ma solo al sesto per trasformazione e commercializzazione, rivelando così la debolezza della filiera, su cui occorre investire".

Quanto alla sanità "è indispensabile rafforzare il sistema pubblico con un investimento in tutte le sue articolazioni - aggiunge - a partire dal personale. Occorre rafforzare gli organici ampliando la platea delle 17.704 unità previste dai piani triennali".

Mannino ha anche affrontato il tema della pubblica amministrazione che, "nella nostra regione sconta un vuoto di organico di 30 mila unità, cosa che rende urgente un piano straordinario di assunzioni, con l'innesto di nuove competenze".

(ANSA).