Made in Italy: Lollobrigida, difendere qualità prodotti

(ANSA) - MILANO, 31 GEN - Combattere il cosiddetto Italian sounding con politiche di sensibilizzazione e protezione, ma anche puntando sul monitoraggio delle filiere per garantire sempre maggior qualità dei prodotti italiani. Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e Foreste, Francesco Lollobrigida, intervenendo alla presentazione del primo osservatorio economico della mozzarella di bufala campana Dop.

"Come governo dobbiamo proteggere la qualità dei prodotti italiani, nonostante le spinte a delocalizzare. Attraverso il monitoraggio delle filiere si aggiunge un valore ancor maggiore, si garantisce ancor di più il consumatore, che cerca un cibo buono e lo trova nella produzione italiana" le parole del ministro.

"Il pericolo è l'Italian Sounding, con prodotti che cercano di accreditarsi sul mercato illudendo che si tratti di prodotti italiani che non lo sono. E lavoreremo anche per cercare di sensibilizzare le altre nazioni, perché l'obiettivo finale non è solo tutelare le nostre aziende, ma tutelare i consumatori di fronte a prodotti che non hanno la qualità che dicono di offrire", ha concluso Lollobrigida. (ANSA).