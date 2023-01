Legacoop: Toscana; Roberto Negrini rieletto presidente

(ANSA) - FIRENZE, 31 GEN - Roberto Negrini è stato rieletto presidente di Legacoop Toscana al termine del 14/o congresso regionale dell'associazione, che si è svolto ieri e oggi a Firenze. Il congresso ha eletto anche i delegati al congresso nazionale Legacoop (2-4 marzo), e la nuova direzione di Legacoop Toscana. La centrale cooperativa in regione rappresenta oltre 2 milioni di soci, lavoratori, consumatori e produttori, in 755 cooperative che producono oltre 8 miliardi di fatturato e occupano più di 38mila lavoratori.

"La cooperazione toscana aderente a Legacoop - afferma Negrini - esprime numeri di grande forza e rappresenta una parte importante di questa regione, non solo economicamente, ma anche socialmente. Il protagonismo dei soci e dei lavoratori, insieme all'impegno delle cooperative del territorio e degli strumenti finanziari cooperativi locali e nazionali, è stato fondamentale nell'uscita dalla crisi di alcune cooperative, mentre l'intervento esterno, pubblico e delle banche, è stato assente.

Dobbiamo rivendicare con orgoglio la nostra diversità".

Nel corso della seconda giornata del congresso è intervenuto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Alla fine della mattinata ha preso la parola anche il presidente di Legacoop nazionale, Mauro Lusetti. (ANSA).