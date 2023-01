Legacoop: Toscana; Roberto Negrini rieletto presidente (2)

(ANSA) - FIRENZE, 31 GEN - Congratulazioni per la rielezione di Negrini arrivano dal presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo che ha voluto essere presente ai lavori dell'assemblea che ha nominato Negrini presidente per la terza volta. A margine del congresso Mazzeo ha ribadito "l'impegno comune e il sostegno del Consiglio regionale verso un mondo che rappresenta un settore chiave dell'intero comparto produttivo italiano come quello delle cooperative, da sempre anima e traino dell'economia Toscana anche da un punto di vista sociale.

L'impegno sul territorio delle cooperative è stato fondamentale per traghettare molte realtà fuori dalla crisi in un periodo duro condizionato dalla pandemia e dalla crisi energetica scatenata dalla guerra in Ucraina". (ANSA).