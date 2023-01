Lavoro: Istat, salario minimo da solo non basta per vulnerabili

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - "Il salario minimo da solo non può risolvere i problemi dei lavoratori vulnerabili, che sono tali perché lavorano poco, a intermittenza. Il numero di lavoratori a tempo determinato è raddoppiato dai primi anni '90, frutto anche dei cambiamenti della società, ma nel 50% dei casi circa si tratta di contratti della durata di meno di sei mesi". Così la direttrice centrale Istat per le statistiche sociali e il welfare, Cristina Freguja, in audizione presso la commissione Lavoro della Camera sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia da Covid-19 nel mondo del lavoro. "Quasi il 19% dei lavoratori dipendenti sono part-time e più del 60% di questi sono non volontari, ovvero persone che vorrebbero lavorare di più" non trovando corrispondenza nel mercato, ha spiegato. Sul fronte della formazione "tra i 30 e i 34 anni i giovani laureati non raggiungono il 28% contro il 41% della media europea. Questo si traduce in una produttività più bassa delle imprese, perché manca una massa critica di imprenditori con un bagaglio culturale importante e una capacità di lavorare nel mondo della digitalizzazione, guardando anche all'esterno dei nostri confini nazionali". "L'investimento nel capitale umano è una delle cose più importanti per il nostro Paese", ha sottolineato. (ANSA).