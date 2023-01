Lavoro: Inail, più casi mortali tra giovani, 22 tra under 20

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - Il calo degli infortuni mortali denunciati all'Inail nel 2022 (1.090, pari a -10,7% sul 2021) è legato soprattutto alla componente maschile, i cui casi sono passati da 1.095 a 970, mentre quella femminile passa da 126 a 120 casi. Lo indicano i dati dell'Inail. Dall'analisi per classi di età, da segnalare l'incremento di casi mortali tra i 25-39enni (da 153 a 196 casi) e tra gli under 20 (da 10 a 22) e il calo tra gli over 39 anni (da 1.019 a 839). (ANSA).