Lavoro: Inail, nel 2022 infortuni per le donne +42,9%

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - L'aumento degli infortuni sul lavoro denunciati nel 2022 (nel complesso 697.773, in aumento del 25,7% sul 2021) è legato sia alla componente femminile, che registra un incremento percentuale maggiore e pari a +42,9% (da 200.557 a 286.522 denunce), sia a quella maschile, che presenta un +16,0% (da 354.679 a 411.251). Lo comunica l'Inail pubblicando i dati relativi allo scorso anno. L'aumento ha interessato sia i lavoratori italiani (+27,0%), sia quelli extracomunitari (+20,8%) e comunitari (+15,8%). Dall'analisi per classi di età emergono incrementi generalizzati in tutte le fasce. Quasi la metà dei casi confluisce nella classe 40-59 anni. (ANSA).