Istat: oltre 9 milioni over 50 al lavoro, +87% dal 2004

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - Gli over 50 occupati a dicembre 2022 erano 9 milioni 153mila con un aumento di 13mila unità su novembre e di 309mila unità su dicembre 2021. E' quanto emerge dalle tabelle Istat su occupati e disoccupati secondo le quali dal 2004 c'è stato un aumento consistente della fascia più anziana dei lavoratori passati da 4 milioni 894mila di dicembre 2004 a 9 milioni 153mila di dicembre 2021 (+87,02%). Con l'invecchiamento della popolazione e la stretta sull'accesso alla pensione gli over 50 al lavoro sono aumentati di oltre 4,2 milioni di unità in 18 anni con una crescita che si è fatta più sostenuta negli ultimi 10. A fine 2012, a un anno dall'introduzione della riforma Fornero, gli over 50 al lavoro erano 6 milioni 409mila, circa 2,7 milioni in meno di quelli di dicembre 2022. Da dicembre 2004 a dicembre 2022 si è invece ridotto in modo consistente il numero degli occupati tra i 25 e i 34 anni passati da 5 milioni 903mila a 4 milioni 105mila. Il dato è legato prevalentemente alla demografia mentre il tasso di occupazione in questa fascia di età è sceso dal 69,5% di dicembre 2004 al 66,8% di dicembre 2022 e quello di disoccupazione salito dal 10,2% all'11,2%. (ANSA).