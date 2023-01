Francia: pensioni,altri 2 giorni di sciopero 7 e 11 febbraio

(ANSA) - PARIGI, 31 GEN - Altri due giorni di sciopero in Francia la settimana prossima, martedì 7 e sabato 11 febbraio: lo ha annunciato questa sera l'intersindacale francese al termine del secondo giorno di mobilitazione contro la riforma delle pensioni.

Oggi in pochi hanno scioperato e diverse voci si sono levate nel sindacato per chiedere di dichiarare una giornata di mobilitazione durante il fine settimana. Così da consentire anche una partecipazione ancora più vasta alla protesta. (ANSA).